2019-03-29T13:13:48+03:00
Общество

По улицам в Тверской области жители плавают на лодках

В Весьегонске затопило часть жилых улиц
Виктория ФОМИНА
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Тающий снег стекает на дорогу, образуя улицы-реки Фото: Instagram/derevenshina_katТающий снег стекает на дорогу, образуя улицы-реки Фото: Instagram/derevenshina_kat
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В Тверской области жителям приходится передвигаться по улицам на лодках. Окраина Весьегонска оказалась залита водой. Тающий снег стекает на дорогу, образуя улицы-реки.

При этом местные жители не отчаиваются. Они предлагают пускать по улице-реке с детьми кораблики и даже кататься на байдарке.

Кадрами, как люди плывут на лодке по улице Дельской, поделилась в соцсети Instagram местная жительница @derevenshina_kat.

- Есть у нас в России места, в которые невозможно не влюбиться. Привлекают в них не только чистота и величие природы, но и неунывающие, сильные люди! Такие, что предпочитают не клясть судьбу и всех вокруг о затопленной каждой весной улице, а построить болотоход. Будет этот паводок всего пару недель, а потом земля оттает и вся вода мигом уйдёт в песок, - прокомментировала ситуацию девушка.

Улица Весьегонска, по которой плавают на лодках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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