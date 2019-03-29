2019-03-29T12:42:11+03:00
Звезды

В ночь на 29 марта все театры Тверской области откроют свои двери

Подготовлена специальная программа
Виктория ФОМИНА
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Акция охватит все государственные театры Тверской областиАкция охватит все государственные театры Тверской областиФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Тверской области стартует региональная акция «Ночь в театре». Мероприятия начнутся 29 марта - это будет единственная ночь в году, когда все театры региона откроют свои двери в столь поздний час.

Акция охватит все государственные театры Тверской области. Например, особую программу под названием «Тайны закулисья» подготовил Тверской академический театр драмы. 29 марта в 20:00 и 22:00 любимые актёры станут для зрителей главными проводниками в кулуары театра.

Также к акции присоединится Тверской театр юного зрителя. В 20:00 представит совместный спектакль-посвящение «Встреча» по пьесе Натальи Серовой «Кухня с ангелами».

Полный перечень мероприятий опубликован на сайте “КП”-Тверь”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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