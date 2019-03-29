Пожилая женщина пострадала в ДТП в Твери
Авария случилась на регулируемом перекрестке
В результате аварии женщина попала в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 28 марта, в Твери произошла авария, в результате которой пострадала 62-летняя женщина. Дорожное происшествие случилось в 17.47 на Октябрьском проспекте в районе дома №101. Установлено, что на регулируемом перекрестке столкнулись Renault Symbol и Citroen Jumper.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП пострадала 62-летняя пассажирка одного из автомобиля. С травмами она попала в больницу. В связи с тем, что участники аварии дают противоречивые показание, материл ДТП был направлен на административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU