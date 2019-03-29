Безработный рецидивист похитил у собутыльника телевизор в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-29T12:01:31+03:00

Чтобы найти злоумышленника, стражи правопорядка опросили потерпевшего и составили портрет предполагаемого вора Фото: Алексей БУЛАТОВ

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У 36-летнего жителя поселка Пено Тверской области украли телевизор. По сигналу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Во время разбирательства полицейские установили, что в день происшествия потерпевший у себя дома распивал алкоголь со своим приятелем. Во время застолья гость похитил имущество и ушел.

Чтобы найти злоумышленника, стражи правопорядка опросили потерпевшего и составили портрет предполагаемого вора. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 28-летний безработный ранее судимый местный житель. Фигурант сознался в содеянном. Похищенное имущество полицейские изъяли у злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело. Грозит мужчине лишение свободы до семи лет - сообщили в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU