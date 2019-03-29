Безработный рецидивист похитил у собутыльника телевизор в Тверской области
У 36-летнего жителя поселка Пено Тверской области украли телевизор. По сигналу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Во время разбирательства полицейские установили, что в день происшествия потерпевший у себя дома распивал алкоголь со своим приятелем. Во время застолья гость похитил имущество и ушел.
Чтобы найти злоумышленника, стражи правопорядка опросили потерпевшего и составили портрет предполагаемого вора. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 28-летний безработный ранее судимый местный житель. Фигурант сознался в содеянном. Похищенное имущество полицейские изъяли у злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело. Грозит мужчине лишение свободы до семи лет - сообщили в УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU