С 1 апреля вводится временное ограничение движения фур на 276 дорогах Тверской области

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-29T11:24:31+03:00

Запрет будет действовать до конца апреля. Фото: Кристина САЛГАЛОВА

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В понедельник, 1 апреля, начнет действовать временный запрет на движение большегрузов по дорогам в Тверской области. Связано ограничение с размытием дорог в весенний период. Региональное Министерство транспорта старается предотвратить разрушение дорог.

Ограничение коснутся фур, фактическая масса которые 10 тонн и более (на автодорогах с переходным типом покрытия) и 20 тонн и более (на автодорогах с асфальтобетонным покрытием).

Напомним, что также в отдельных районах Тверской области ограничения действуют для большегрузов, масса которых свыше восьми тонн.

Запрет будет действовать на 276 дорогах в 36 районах и округах Тверской области до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU