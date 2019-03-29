С 1 апреля вводится временное ограничение движения фур на 276 дорогах Тверской области
В понедельник, 1 апреля, начнет действовать временный запрет на движение большегрузов по дорогам в Тверской области. Связано ограничение с размытием дорог в весенний период. Региональное Министерство транспорта старается предотвратить разрушение дорог.
Ограничение коснутся фур, фактическая масса которые 10 тонн и более (на автодорогах с переходным типом покрытия) и 20 тонн и более (на автодорогах с асфальтобетонным покрытием).
Напомним, что также в отдельных районах Тверской области ограничения действуют для большегрузов, масса которых свыше восьми тонн.
Запрет будет действовать на 276 дорогах в 36 районах и округах Тверской области до конца апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU