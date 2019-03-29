Под стражу взяли 20-летнего парня, который совершил насилие над девочкой в Твери

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-29T11:02:11+03:00

На время проведения следственных мероприятий (ближайшие два месяца) молодой человек будет находится под стражей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Молодой человек арестован на два месяца

Изменить размер текста: A A

Пролетарский районный суд Твери определил меру пресечения 20-летнему парню, которого обвиняют в растлении несовершеннолетней девочки.

На время проведения следственных мероприятий (ближайшие два месяца) молодой человек будет находится под стражей.

Напомним, 26 марта следователи СК получили сообщение о совершении на детской площадке в отношении девочки преступления сексуального характера. После случившегося парень убежал. В этот же день его задержали в результате грамотного взаимодействия следователей СКР и сотрудников УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU