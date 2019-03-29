Под стражу взяли 20-летнего парня, который совершил насилие над девочкой в Твери
Молодой человек арестован на два месяца
На время проведения следственных мероприятий (ближайшие два месяца) молодой человек будет находится под стражейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пролетарский районный суд Твери определил меру пресечения 20-летнему парню, которого обвиняют в растлении несовершеннолетней девочки.
На время проведения следственных мероприятий (ближайшие два месяца) молодой человек будет находится под стражей.
Напомним, 26 марта следователи СК получили сообщение о совершении на детской площадке в отношении девочки преступления сексуального характера. После случившегося парень убежал. В этот же день его задержали в результате грамотного взаимодействия следователей СКР и сотрудников УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU