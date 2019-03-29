Жительница Тверской области регулярно не платила алименты на содержание своих детей
В Тверской области осудили еще одну алиментщицу. Жительница Красного Холма регулярно забывала платить деньги на содержание своих несовершеннолетних детей.
В апреле 2018 года женщина, которую ранее уже несколько раз судили за аналогичное преступление, была привлечена к административной ответственности. Получила она 50 часов обязательных работ.
При этом, она вновь без уважительных причин не перечислили родителям средства на содержание детей.
В областной прокуратуре сообщили, что Краснохолмский районный суд признан женщину виновной и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на полгода с испытательным сроком на год. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что ранее за аналогичное преступление в колонию отправили 34-летнюю жительницу Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU