2019-03-29T10:35:33+03:00
Общество

Жительница Тверской области регулярно не платила алименты на содержание своих детей

Детей воспитывают родители обвиняемой
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
В Тверской области осудили алиментщицуВ Тверской области осудили алиментщицуФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области осудили еще одну алиментщицу. Жительница Красного Холма регулярно забывала платить деньги на содержание своих несовершеннолетних детей.

В апреле 2018 года женщина, которую ранее уже несколько раз судили за аналогичное преступление, была привлечена к административной ответственности. Получила она 50 часов обязательных работ.

При этом, она вновь без уважительных причин не перечислили родителям средства на содержание детей.

В областной прокуратуре сообщили, что Краснохолмский районный суд признан женщину виновной и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на полгода с испытательным сроком на год. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что ранее за аналогичное преступление в колонию отправили 34-летнюю жительницу Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери пройдут соревнования по рукопашному бою и по боксу
По улицам в Тверской области жители плавают на лодках
В ночь на 29 марта все театры Тверской области откроют свои двери
Пожилая женщина пострадала в ДТП в Твери
Безработный рецидивист похитил у собутыльника телевизор в Тверской области
С 1 апреля вводится временное ограничение движения фур на 276 дорогах Тверской области
Под стражу взяли 20-летнего парня, который совершил насилие над девочкой в Твери
Погибшим нашли солдата, который ночью сбежал из воинской части Тверской области
Из воинской части в Тверской области сбежал вооруженный солдат
На 15% за неделю в Тверской области подорожала капуста
Не весь хлеб в Тверской области прошел проверку Роспотребнадзора
Пьяный водитель сбил пешехода, поворачивая во двор в Твери
Администрация Твери запускает в соцсетях прямые эфиры, чтобы общаться с горожанами
Во время пожара в Тверской области погиб мужчина
Более пяти тысяч нарушений в сфере ЖКХ устранили после проверок Госжилинспекции в Тверской области
В Твери сгорел деревянный дом, в котором жила многодетная семья
Молодой мужчина убил пенсионера во время застолья в Тверской области
Видеоконсультацию по сдаче ЕГЭ по китайскому языку могут посмотреть выпускники Тверской области
Три фельдшерско-акушерских пункта открылись в Ржевском районе Тверской области
В Тверской области осудили мастера лесозаготовительного участка
Мужчина похитил 160 шоколадных батончиков из супермаркета в Твери