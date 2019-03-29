2019-03-29T10:06:23+03:00
Происшествия

Погибшим нашли солдата, который ночью сбежал из воинской части Тверской области

Устанавливаются подробности случившегося
Виктория ФОМИНА
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Сбежавший солдат погибСбежавший солдат погибФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в пятницу, 29 марта, был найден погибшим солдат, который около 04:00 сбежал из воинской части № 51592 Тверской области. Тело обнаружила группа военных, отправленная командованием на поиски в близлежащий территориях. Автомат и патроны были при нем.

Погибший проходил службу по контракту в войсковой части Ржева (радиотехническая бригада).

Подробности случившегося устанавливают полицейские. Рассматриваются все версии случившегося.

Известно, что тело 27-летнего военослужащего нашли в одном из нежилых зданий. Об этом сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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