Из воинской части в Тверской области сбежал вооруженный солдат
Личный состав части поднят по тревоге
В поисках участвуют сотрудники полицииФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:
Из воинской части № 51592, расположенной в Ржеве Тверской области, сбежал военнослужащий. Старший сержант, 27-летний молодой человек, ушел около 04:00 29 марта. С собой у него был автомат Калашникова 74М и четыре магазина к нему. Также у солдата имеется бронежилет и каска.
Личный состав части поднят по тревоге, ведется розыск. В поисках участвуют сотрудники полиции. Уже составлены ориентировки на беглеца и переданы в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям, а также по Москве.
ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Тверской области сообщает, что солдат проходил службу по контракту.
ИСТОЧНИК KP.RU