Из воинской части в Тверской области сбежал вооруженный солдат

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-29T09:40:55+03:00

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Из воинской части № 51592, расположенной в Ржеве Тверской области, сбежал военнослужащий. Старший сержант, 27-летний молодой человек, ушел около 04:00 29 марта. С собой у него был автомат Калашникова 74М и четыре магазина к нему. Также у солдата имеется бронежилет и каска.

Личный состав части поднят по тревоге, ведется розыск. В поисках участвуют сотрудники полиции. Уже составлены ориентировки на беглеца и переданы в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям, а также по Москве.

ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Тверской области сообщает, что солдат проходил службу по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU