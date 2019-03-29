2019-03-29T09:01:07+03:00
Общество

На 15% за неделю в Тверской области подорожала капуста

А вот картошка и курятина стали дешевле
Виктория ФОМИНА
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Килограмм капусты стоит уже в среднем почти 50 килограммКилограмм капусты стоит уже в среднем почти 50 килограммФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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По данным мониторинга Тверьстата, в Тверской области на прошлой неделе больше всего подорожала капуста. Она прибавила в цене сразу 15,5% и стала стоить почти 50 рублей за килограмм. Растут цены и на другие овощи – репчатый лук прибавил 5,2%, а морковь 1,4%. Яблоки подорожали на 2%. Зато цена на картофель в регионе немного упала (-3,8%).

Еще дорожает в регионе печенье (+2,5%), сметана (+2,9%), макароны (до +2,9%), а также рис, гречка и пшено.

Дешевле на 2,7% стали охлажденные и мороженые куры. Менее 1% «сбросили» консервы, яйца, сыры и молоко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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