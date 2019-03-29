2019-03-29T08:27:47+03:00
Общество

Не весь хлеб в Тверской области прошел проверку Роспотребнадзора

Некоторые пробы не соответствовали нормам
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Проверки будут продолженыПроверки будут продолженыФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области подвели итоги надзора за предприятиями, вырабатывающими и реализующими хлебобулочную и кондитерскую продукцию. В 2019 году проверено было уже восемь предприятий по производству хлеба и 17 организаций, осуществляющих его оборот.

В лабораториях исследовано было 64 пробы. Из них одна не соответствовала требованиям «О безопасности пищевой продукции» и еще две не прошли по Техническому регламенту «Пищевая продукция в части ее маркировки».

В региональном управлении Роспотребнадзоре сообщили, что все пробы (а их было 52) прошли по микробиологическим показателям.

Нарушители были оштрафованы на 250 тысяч рублей. В их отношении составлено 17 протоколов об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погибшим нашли солдата, который ночью сбежал из воинской части Тверской области
Из воинской части в Тверской области сбежал вооруженный солдат
На 15% за неделю в Тверской области подорожала капуста
Пьяный водитель сбил пешехода, поворачивая во двор в Твери
Администрация Твери запускает в соцсетях прямые эфиры, чтобы общаться с горожанами
Во время пожара в Тверской области погиб мужчина
Более пяти тысяч нарушений в сфере ЖКХ устранили после проверок Госжилинспекции в Тверской области
В Твери сгорел деревянный дом, в котором жила многодетная семья
Молодой мужчина убил пенсионера во время застолья в Тверской области
Видеоконсультацию по сдаче ЕГЭ по китайскому языку могут посмотреть выпускники Тверской области
Три фельдшерско-акушерских пункта открылись в Ржевском районе Тверской области
В Тверской области осудили мастера лесозаготовительного участка
Мужчина похитил 160 шоколадных батончиков из супермаркета в Твери