Не весь хлеб в Тверской области прошел проверку Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 08:27 2019-03-29T08:27:47+03:00

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В Тверской области подвели итоги надзора за предприятиями, вырабатывающими и реализующими хлебобулочную и кондитерскую продукцию. В 2019 году проверено было уже восемь предприятий по производству хлеба и 17 организаций, осуществляющих его оборот.

В лабораториях исследовано было 64 пробы. Из них одна не соответствовала требованиям «О безопасности пищевой продукции» и еще две не прошли по Техническому регламенту «Пищевая продукция в части ее маркировки».

В региональном управлении Роспотребнадзоре сообщили, что все пробы (а их было 52) прошли по микробиологическим показателям.

Нарушители были оштрафованы на 250 тысяч рублей. В их отношении составлено 17 протоколов об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU