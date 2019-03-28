Администрация Твери запускает в соцсетях прямые эфиры, чтобы общаться с горожанами
Новый формат общения с жителями Твери запускает администрация города. Предполагается, что это будут прямые эфиры в социальных сетях - Вконтакте и Инстаграм.
Спикер первого эфира уже известен. Директор МУП «Дирекция парков» Максим Рупанов расскажет о планах по развитию Городского сада и Парка Победы, о новых аттракционах, мероприятиях, работе по благоустройству. Также Максим Рупанов ответит на вопросы жителей.
А дминистрации Твери сообщают, что прямой эфир состоится в группе администрации «Город Тверь» Вконтакте и на странице в Инстаграм, там же уже сейчас можно задать свой вопрос на тему предстоящего разговора.
Организаторы уточняют - о точном времени эфира будет сообщено дополнительно.
Планируется, что в дальнейшем проект будет продолжен, и прямые эфиры будут
проведены и с другими представителями городской власти. Тверичане могут оставлять свои
пожелания по будущим темам.
ИСТОЧНИК KP.RU