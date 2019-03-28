Во время пожара в Тверской области погиб мужчина

СЕГОДНЯ 19:37 2019-03-28T19:37:28+03:00

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В Торжокском районе Тверской области сгорел жилой дом. Произошло это 28 марта около 11:00 в деревне Кунганово - это уже второй серьезный пожар за минувшие сутки.

В ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что для тушения возгорания на место происшествия выехали восемь человек из отделений пожарно-спасательных частей №13 и №59.

В 11:32 уже была объявлена локализация пожара, а в 12:40 огонь был потушен. За это время строение полностью сгорело. Причина возгорание устанавливается.

Во время пожара погиб 59-летний мужчина.

Напомним, что ранее на пожаре погиб еще один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU