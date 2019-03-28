Более пяти тысяч нарушений в сфере ЖКХ устранили после проверок Госжилинспекции в Тверской области
В 2018 году в Тверской области после проверок инспекторов Госжилинспекции было устранено 5328 нарушений в сфере ЖКХ и содержания многоквартирных домов. 29 марта ведомство отметит 20-летие со дня создания.
Госжилинспекция защищает права граждан на получение качественных жилищно-коммунальных услуг. Всего с момента образования ГЖИ Тверской области принято и рассмотрено порядка 92,3 тысяч обращений граждан и организаций региона, обследовано было 56 тысяч многоквартирных и частных жилых домов. На нарушителей наложено свыше 136 млн рублей штрафов.
В 2018 году удалось заметно улучшить ситуации с предоставлением гражданам услуг ЖКХ и впервые зафиксировать сокращение поступления обращений на 13,5%.
ИСТОЧНИК KP.RU