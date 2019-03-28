2019-03-28T17:45:03+03:00
Происшествия

Молодой мужчина убил пенсионера во время застолья в Тверской области

Уголовное дело расследуют следователи СК
Виктория ФОМИНА
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 79-летнего жителя деревни Заборово Зубцовского района. Его тело с множественными колото-резанными ранениями в области груди обнаружили 27 марта.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Ржевского МСО СКР во взаимодействии с полицейскими, злоумышленник был задержан. Им оказался мужчина 1977 года рождения, житель города Химки.

По данным следствия, подозреваемый убил пожилого человека из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений во время распития алкогольных напитков.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что на месте происшествия был проведен осмотр, изъяты необходимые следы и объекты, а также назначен ряд судебных экспертиз и были допрошены подозреваемый и свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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