2019-03-28T17:44:00+03:00
Общество

Видеоконсультацию по сдаче ЕГЭ по китайскому языку могут посмотреть выпускники Тверской области

ЕГЭ по китайскому языку в этом году сдают впервые
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области ЕГЭ по китайскому языку планирует сдавать один человекВ Тверской области ЕГЭ по китайскому языку планирует сдавать один человекФото: Виктория ТУШКОВА
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О том, как подготовиться к ЕГЭ по китайскому языку, в видеоролике рассказывают специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и преподаватели московских вузов.

- Несмотря на то, что ранее ЕГЭ по китайскому языку не сдавался в штатном режиме, специалисты ФИПИ подготовили свои рекомендации на основе результатов многочисленных апробаций, проводимых с 2015 года, а также опыта выполнения работ участниками ЕГЭ по другим иностранным языкам, - сообщает пресс-служба минобразования Тверской области. - По словам Ольги Масловец, доцента кафедры китайского, вьетнамского, лаосского и тайского языков Московского государственного института международных отношений (МГИМО), важным условием для получения высоких баллов за экзамен является внимательное прочтение условий и понимание критериев оценивания выполнения заданий.

В Тверской области ЕГЭ по китайскому языку планирует сдавать один человек, в России - 289.

Видеоконсультация по подготовке к ЕГЭ-2019 по китайскому языку доступна на официальном YouTube-канале Рособрнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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