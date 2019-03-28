2019-03-28T17:32:49+03:00
Общество

Три фельдшерско-акушерских пункта открылись в Ржевском районе Тверской области

Модульные пункты начинают работу в деревнях Муравьёво, Курьяново и Зайцево
Виктория ТУШКОВА
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В ФАПах обустроены блоки, где будут проживать фельдшеры.В ФАПах обустроены блоки, где будут проживать фельдшеры.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Муравьёво Ржевского района позволит обеспечить медицинской помощью 226 человек, в Курьяново – 185 человек и в Зайцево – 332 человек.

- Стоимость каждого из открытых ФАПов составляет около 4,2 млн рублей. Они оборудованы в соответствии со стандартами оснащения фельдшерско-акушерского пункта, в том числе обустроены блоки, где будут проживать фельдшеры, - сообщает пресс-служба регионального минздрава. - Проведено благоустройство прилегающих территорий, установлены детские площадки. В 2018 году новый ФАП был открыт в поселке Осуга Ржевского района. Всего в муниципальном образовании насчитывается 32 фельдшерско-акушерских пункта.

Всего за прошлый год в районах Тверской области был установлен 61 модульный ФАП. На новые пункты из федеральной казны было выделено 68 млн рублей, средства направлены на приобретение модульных конструкций. В областном бюджете в 2018 году в рамках госпрограммы было заложено 103 млн рублей, которые направлены на оснащение пунктов, благоустройство прилегающих территорий, установку детских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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