2019-03-28T17:09:12+03:00
Общество

В Тверской области осудили мастера лесозаготовительного участка

Нарушитель незаконно разрешил вырубить древесины на 285 тыс. рублей
Альберт БОЙКОВ
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Суд признал нарушителя виновнымСуд признал нарушителя виновнымФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Осташковском районе Тверской области прошел суд на мастером заготовительного участка, который санкционировал незаконную рубку деревьев.

Во время заседания было установлено, что нарушитель не имея нужных документов дал указание не осведомленному оператору вырубить деревья вне эксплуатационной площади на землях лесного фонда. В результате его действий региональному министерству лесного хозяйства был нанесен ущерб в 285 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, мастера признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы, а так же на год запретили заниматься лесозаготовительной деятельностью. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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