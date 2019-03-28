Мужчина похитил 160 шоколадных батончиков из супермаркета в Твери

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-28T17:02:08+03:00

В итоге мужчина получил 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении Фото: Олег РУКАВИЦЫН

У обвиняемого были проблемы с деньгами

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В Пролетарском районном суде Твери назначили наказание мужчине, который украл из магазина шоколадные батончики и компоненты для курительной системы.

Установлено, что гражданин Узбекистана в начале ноября договорился с неустановленным в ходе следствия лицом и пробрался в помещение склада гипермакета «Карусель». Оттуда мужчина на ручном погрузчике перевез 30 компонентов для системы «IQOS 2.4» и 160 шоколадных батончиков «Snikers».

Украденное он перевез в помещение, где расположен электрический станок для прессования картонных коробок. Там работал его знакомый, который помог подсудимому спрессовать на электрическом станке коробки и вынести их.

В пресс-службе суда сообщили, что гипермаркету был нанесен ущерб в размере 135 491,70 руб.

Суд признал мужчину виновным, но учел признание вины и смягчающие обстоятельства (четверо детей). В итоге мужчина получил 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU