Мужчина похитил 160 шоколадных батончиков из супермаркета в Твери
В Пролетарском районном суде Твери назначили наказание мужчине, который украл из магазина шоколадные батончики и компоненты для курительной системы.
Установлено, что гражданин Узбекистана в начале ноября договорился с неустановленным в ходе следствия лицом и пробрался в помещение склада гипермакета «Карусель». Оттуда мужчина на ручном погрузчике перевез 30 компонентов для системы «IQOS 2.4» и 160 шоколадных батончиков «Snikers».
Украденное он перевез в помещение, где расположен электрический станок для прессования картонных коробок. Там работал его знакомый, который помог подсудимому спрессовать на электрическом станке коробки и вынести их.
В пресс-службе суда сообщили, что гипермаркету был нанесен ущерб в размере 135 491,70 руб.
Суд признал мужчину виновным, но учел признание вины и смягчающие обстоятельства (четверо детей). В итоге мужчина получил 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU