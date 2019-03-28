Больше всего тверские потребители жалуются в Роспотребнадзор на продажу техники, обуви и одежды

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-28T16:50:51+03:00

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Горячая линия регионального Роспотребнадзора для консультирования жителей Твери и области в связи с Всемирным днём прав потребителей работала с 11 по 25 марта.

За этот период поступило 597 обращений - сообщает ведомство. Большинство касалось сферы торговли и было связано с ненадлежащим качеством или сервисным обслуживанием товаров, в основном технически сложных - электроники, бытовой техники.

Много вопросов задавалось о приобретения обуви, одежды, мебели и продуктов питания. Граждане жаловались, что товары продают без предоставления надлежащей информации, а продавцы не хотят выполнять требования потребителей в добровольном порядке.

В сфере услуг позвонившие чаще всего жаловались на жилищно-коммунальные конторы, организации, предоставляющие бытовые и финансовые услуги, а также на транспорт и общепит.

ИСТОЧНИК KP.RU