За проезд в маршрутке №208 в Твери теперь можно заплатить банковской картой
Оплатить проезд в маршрутном такси №208 Твери теперь можно банковской картой. Об этом сообщил «ТрансСвязьТелеком» (оператор бесконтактной системы оплаты в муниципальном транспорте Твери). Автобус ходит практически через весь город, по маршруту «д/к Светлый - ТЭЦ-3 – микрорайон Южный.
Ранее жители могли картой оплатить проезд только в муниципальном транспорте. Но перевозчик обещал исправить ситуацию и запустить безналичную оплату в автобусах до конца февраля. Из-за возникшей ошибки при чтении карт, оплата картами стала доступна пассажирам только с 26 марта.
Стоимость проезда в маршрутке №208 при безналичной оплате будет стоить 29 рублей (дешевле чем оплата за наличные),
ИСТОЧНИК KP.RU