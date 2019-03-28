За проезд в маршрутке №208 в Твери теперь можно заплатить банковской картой

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-28T16:32:36+03:00

Еще один автобус подключен к безналичной системе оплаты

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Оплатить проезд в маршрутном такси №208 Твери теперь можно банковской картой. Об этом сообщил «ТрансСвязьТелеком» (оператор бесконтактной системы оплаты в муниципальном транспорте Твери). Автобус ходит практически через весь город, по маршруту «д/к Светлый - ТЭЦ-3 – микрорайон Южный.

Ранее жители могли картой оплатить проезд только в муниципальном транспорте. Но перевозчик обещал исправить ситуацию и запустить безналичную оплату в автобусах до конца февраля. Из-за возникшей ошибки при чтении карт, оплата картами стала доступна пассажирам только с 26 марта.

Стоимость проезда в маршрутке №208 при безналичной оплате будет стоить 29 рублей (дешевле чем оплата за наличные),

ИСТОЧНИК KP.RU