2019-03-28T15:57:09+03:00
Общество

Четыре новые котельные планируют построить в Тверской области в 2019 году

По двум объектам уже выбраны подрядные организации
Виктория ФОМИНА
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Четыре новые котельные планируют построить в Тверской области в 2019 годуЧетыре новые котельные планируют построить в Тверской области в 2019 годуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2019 году в Тверской области построят четыре новых котельных. Вопрос финансовой поддержки муниципалитетов по этому направлению, а также выделения областных средств на модернизацию и капремонт объектов теплоснабжения в районах обсуждался на совещании под руководством губернатора Игоря Рудени.

Запланировано строительство котельных в Нелидово, Бологое, Лихославле, ЗАТО Озерный. Оно будет вестись в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 годы.

Подрядные организации, которые займутся строительством котельных в Лихославле и ЗАТО Озерный, уже определены. По объекту в Бологое ведутся необходимые конкурентные процедуры, а по Нелидово – проверяется проектная документация.

Еще в 2019 году четыре муниципалитета представили заявки на реконструкцию в рамках адресной программы пяти объектов теплоэнергетики. Речь идет о Конаковском районе, поселке Кесова Гора, Нелидово и Ржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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