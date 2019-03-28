Четыре новые котельные планируют построить в Тверской области в 2019 году
В 2019 году в Тверской области построят четыре новых котельных. Вопрос финансовой поддержки муниципалитетов по этому направлению, а также выделения областных средств на модернизацию и капремонт объектов теплоснабжения в районах обсуждался на совещании под руководством губернатора Игоря Рудени.
Запланировано строительство котельных в Нелидово, Бологое, Лихославле, ЗАТО Озерный. Оно будет вестись в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 годы.
Подрядные организации, которые займутся строительством котельных в Лихославле и ЗАТО Озерный, уже определены. По объекту в Бологое ведутся необходимые конкурентные процедуры, а по Нелидово – проверяется проектная документация.
Еще в 2019 году четыре муниципалитета представили заявки на реконструкцию в рамках адресной программы пяти объектов теплоэнергетики. Речь идет о Конаковском районе, поселке Кесова Гора, Нелидово и Ржеве.
ИСТОЧНИК KP.RU