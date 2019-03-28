2019-03-28T15:19:34+03:00
Политика

В Тверской области будет еще один городской округ

Вышневолоцкий район и Вышний Волочек объединили
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области в двух чтениях приняли региональный закон об объединении в Вышневолоцкий городской округ Вышневолоцкого района и Вышнего Волочка.

С инициативой в декабре 2018 года выступила местная общественность. Авторы идеи аргументировали это тем, что муниципалитет имеет с городом единую социальную, транспортную и информационную инфраструктуру. После объединения сократятся расходы на управленческий аппарат Кроме того, объединение создаст условия для перспективного развития всей территории района, позволит эффективно решать вопросы, связанные с обеспечением достойной жизни населения и повышением инвестиционного потенциала территории.

В феврале 2019 года прошли публичные слушания по вопросу объединения города и района. 70% участников проголосовали «за». Затем, с учетом выраженного участниками слушаний мнения, представительные органы всех поселений района, города Вышний Волочек и Вышневолоцкого района приняли положительное решение. После этого районное собрание депутатов внесло соответствующую законодательную инициативу в региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

Напомним, что уже объединены в городские округа со своими районами Кашин, Нелидово, Удомля и Осташков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой мужчина убил пенсионера во время застолья в Тверской области
Видеоконсультацию по сдаче ЕГЭ по китайскому языку могут посмотреть выпускники Тверской области
Три фельдшерско-акушерских пункта открылись в Ржевском районе Тверской области
В Тверской области осудили мастера лесозаготовительного участка
Мужчина похитил 160 шоколадных батончиков из супермаркета в Твери
Больше всего тверские потребители жалуются в Роспотребнадзор на продажу техники, обуви и одежды
За проезд в маршрутке №208 в Твери теперь можно заплатить банковской картой
Четыре новые котельные планируют построить в Тверской области в 2019 году
Всероссийский конкурс пианистов завершится в Твери гала-концертом
Алиментщица из Тверской области отправится в колонию за долг в 70 тысяч рублей
Танцевальный фестиваль "Магия Востока" в 28 раз пройдет в Твери
Соцработникам из Тверской области объявлены благодарности губернатора
Полицейские у 42-летнего жителя Тверской области изъяли свертки с наркотиками
Первое в России аварийно-спасательное формирование энергетиков, аттестованное МЧС, создается в Тверской области
На конкурс "Красная книга глазами детей" поступило более 500 работ от юных жителей Тверской области
«Тверь Водоканал» стал площадкой для обмена опытом
Автомобилистка погибла при столкновении с "КАМАЗом" в Тверской области
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Тверской области
В Твери женщина получила травмы в результате аварии
Учебные сборы для молодых поисковиков пройдут в апреле в Тверской области
Следователи СК назвали причину смерти 27-летнего жителя Твери
Мужчина утонул в Волге в Тверской области
Девушка и женщина пострадали в ДТП в Твери
Пять автомобилей столкнулись в центре Твери