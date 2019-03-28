В Тверской области будет еще один городской округ

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-28T15:19:34+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания Тверской области в двух чтениях приняли региональный закон об объединении в Вышневолоцкий городской округ Вышневолоцкого района и Вышнего Волочка.

С инициативой в декабре 2018 года выступила местная общественность. Авторы идеи аргументировали это тем, что муниципалитет имеет с городом единую социальную, транспортную и информационную инфраструктуру. После объединения сократятся расходы на управленческий аппарат Кроме того, объединение создаст условия для перспективного развития всей территории района, позволит эффективно решать вопросы, связанные с обеспечением достойной жизни населения и повышением инвестиционного потенциала территории.

В феврале 2019 года прошли публичные слушания по вопросу объединения города и района. 70% участников проголосовали «за». Затем, с учетом выраженного участниками слушаний мнения, представительные органы всех поселений района, города Вышний Волочек и Вышневолоцкого района приняли положительное решение. После этого районное собрание депутатов внесло соответствующую законодательную инициативу в региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

Напомним, что уже объединены в городские округа со своими районами Кашин, Нелидово, Удомля и Осташков.

ИСТОЧНИК KP.RU