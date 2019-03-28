Всероссийский конкурс пианистов завершится в Твери гала-концертом
В Твери продолжается Всероссийский конкурс юных пианистов. Проходит он раз в три года, на этот раз стартовал 27 марта, а завершится 29 марта.
Напомним, участниками конкурса стало более 80 пианистов от 8 до 20 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Улад-Удэ, Екатеринбурга, Курска, Нижнего Новгорода, Рязани, Петрозаводска, Ярославля, а также различных городов.
В жюри конкурса – профессиональные музыканты, доценты Российской академии
музыки им. Гнесиных. В течение трёх дней музыканты выступают с конкурсными программами, принимают участие в мастер-классах. Также для них подготовлена культурная программа в городе.
Завершится конкурс 29 марта Гала-концертом лауреатов и награждением победителей, который состоится в Тверской академической областной филармонии.
Начало в 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU