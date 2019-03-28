2019-03-28T15:00:29+03:00
Звезды

Всероссийский конкурс пианистов завершится в Твери гала-концертом

Начало в 17.00
Ирина ТАРАСОВА
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Участниками конкурса стало более 80 пианистов от 8 до 20 лет из разных городов РоссииУчастниками конкурса стало более 80 пианистов от 8 до 20 лет из разных городов России
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В Твери продолжается Всероссийский конкурс юных пианистов. Проходит он раз в три года, на этот раз стартовал 27 марта, а завершится 29 марта.

Напомним, участниками конкурса стало более 80 пианистов от 8 до 20 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Улад-Удэ, Екатеринбурга, Курска, Нижнего Новгорода, Рязани, Петрозаводска, Ярославля, а также различных городов.

В жюри конкурса – профессиональные музыканты, доценты Российской академии

музыки им. Гнесиных. В течение трёх дней музыканты выступают с конкурсными программами, принимают участие в мастер-классах. Также для них подготовлена культурная программа в городе.

Завершится конкурс 29 марта Гала-концертом лауреатов и награждением победителей, который состоится в Тверской академической областной филармонии.

Начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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