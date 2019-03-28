Танцевальный фестиваль "Магия Востока" в 28 раз пройдет в Твери
18 мая в ДК "Затверецкий" Твери в 28-ой раз пройдет танцевальное шоу "Магия Востока".
Гостей ждут мастер-классы, открытая сцена, возможность потанцевать под барабаны и многое другое!
Всего будет два концерта - дневной и вечерний.
Подробности в программе с 12.00.
- «Сцена для всех» - возможность выступить на сцене всех желающих!
- Конкурс непрофессиональных сольных исполнителей с призами!
- Импровизация всех желающих под барабаны в фойе (либо на улице, если погода позволит)!
- Мастер-классы педагогов по беллиданс для детей и взрослых.
- Зона для фотосессии с профессиональными фотографами.
- Художественная роспись хной.
- Макияж от профессионала.
- Чаепитие по-восточному (бесплатно).
- Восточный базар – обмен и продажа личных восточных аксессуаров.
- 18:00 Гала-концерт – шоу «Магия Востока». Лучшие номера от коллективов и солистов!
Адрес: ул. Туполева, 105.
Справки по тел.: 8920-694-63-37.
ИСТОЧНИК KP.RU