2019-03-28T14:07:01+03:00
Звезды

Танцевальный фестиваль "Магия Востока" в 28 раз пройдет в Твери

Гостей ждут два концерта, мастер-классы и чаепитие
Ирина ТАРАСОВА
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Фестиваль пройдет в 28 раз. Фото: из архива Екатерины ЗубовойФестиваль пройдет в 28 раз. Фото: из архива Екатерины Зубовой
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18 мая в ДК "Затверецкий" Твери в 28-ой раз пройдет танцевальное шоу "Магия Востока".

Гостей ждут мастер-классы, открытая сцена, возможность потанцевать под барабаны и многое другое!

Всего будет два концерта - дневной и вечерний.

Подробности в программе с 12.00.

- «Сцена для всех» - возможность выступить на сцене всех желающих!

- Конкурс непрофессиональных сольных исполнителей с призами!

- Импровизация всех желающих под барабаны в фойе (либо на улице, если погода позволит)!

- Мастер-классы педагогов по беллиданс для детей и взрослых.

- Зона для фотосессии с профессиональными фотографами.

- Художественная роспись хной.

- Макияж от профессионала.

- Чаепитие по-восточному (бесплатно).

- Восточный базар – обмен и продажа личных восточных аксессуаров.

- 18:00 Гала-концерт – шоу «Магия Востока». Лучшие номера от коллективов и солистов!

Адрес: ул. Туполева, 105.

Справки по тел.: 8920-694-63-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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