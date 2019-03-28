Алиментщица из Тверской области отправится в колонию за долг в 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-28T14:34:49+03:00

Задолжала они в итоге более 70 тысяч рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

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34-летняя жительница Тверской области с 27 апреля 2018 года по 26 ноября 2018 года не платила алименты на содержание своего сына. В ее отношении было возбуждено уголовное дело, гособвинение по которому поддержала Удомельская прокуратура.

Ранее женщина уже привлеклась к административной ответственности. Задолжала они в итоге более 70 тысяч рублей. При этом не принимала мер к официальному трудоустройству.

В областной прокуратуре сообщили, что суд, с учетом позиции надзорного ведомства, признал женщину виновной. Ей назначено лишение свободы на год в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU