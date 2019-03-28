Соцработникам из Тверской области объявлены благодарности губернатора
Семи работникам за значительный вклад в развитие системы социальной защиты населения объявлена благодарность губернатора Тверской области.
Инна Аникина, медсестра Комплексного центра социального обслуживания населения Фировского района, уже 19 лет работает в сфере социальной поддержки. Сейчас Инна помогает в стационарном отделении для престарелых и инвалидов.
Также почётной награды удостоены Анна Севостьянова, воспитатель младшей группы Нелидовского социально-реабилитационного центра для детей и Ирина Шатова из Конаково, учитель-логопед реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Всего в настоящий момент в системе социальной защиты населения Тверской области трудятся более шести тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU