2019-03-28T14:00:56+03:00
Общество

Соцработникам из Тверской области объявлены благодарности губернатора

Всего в этой отрасли трудятся более шести тысяч человек
Виктория ФОМИНА
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Работникам объявлена благодарность губернатора Тверской областиРаботникам объявлена благодарность губернатора Тверской областиФото: Мария ЛЕНЦ
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Семи работникам за значительный вклад в развитие системы социальной защиты населения объявлена благодарность губернатора Тверской области.

Инна Аникина, медсестра Комплексного центра социального обслуживания населения Фировского района, уже 19 лет работает в сфере социальной поддержки. Сейчас Инна помогает в стационарном отделении для престарелых и инвалидов.

Также почётной награды удостоены Анна Севостьянова, воспитатель младшей группы Нелидовского социально-реабилитационного центра для детей и Ирина Шатова из Конаково, учитель-логопед реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Всего в настоящий момент в системе социальной защиты населения Тверской области трудятся более шести тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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