Полицейские у 42-летнего жителя Тверской области изъяли свертки с наркотиками
В Осташкове Тверской области сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, которого заподозрили в незаконном обороте наркотических средств.
Подозрения оперативников подтвердились, когда во время личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемого изъяты три полимерных свёртка с порошкообразным веществом. Специалистами Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области установили, что хранил мужчина синтетический наркотик массой более двух грамм.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Грозит ему до 10 лет колонии. Сотрудники полиции проверяют, при которых обстоятельствах был приобретен наркотик и для каких целей он предназначался.
ИСТОЧНИК KP.RU