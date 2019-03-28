Полицейские у 42-летнего жителя Тверской области изъяли свертки с наркотиками

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-28T13:21:47+03:00

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В Осташкове Тверской области сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, которого заподозрили в незаконном обороте наркотических средств.

Подозрения оперативников подтвердились, когда во время личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемого изъяты три полимерных свёртка с порошкообразным веществом. Специалистами Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области установили, что хранил мужчина синтетический наркотик массой более двух грамм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Грозит ему до 10 лет колонии. Сотрудники полиции проверяют, при которых обстоятельствах был приобретен наркотик и для каких целей он предназначался.

ИСТОЧНИК KP.RU