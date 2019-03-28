Первое в России аварийно-спасательное формирование энергетиков, аттестованное МЧС, создается в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-28T12:47:15+03:00

В Тверской области создаётся профессиональное аварийно-спасательное формирование по направлению электроэнергетики, аттестованное МЧС

Специалисты будут ликвидировать аварии и оперативно восстанавливать энергоснабжение

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В Тверской области создаётся профессиональное аварийно-спасательное формирование по направлению электроэнергетики, аттестованное МЧС. Такой опыт сотрудничества используется в России впервые. В состав структуры войдут специалисты филиала «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Подразделение позволит обеспечить чёткую координацию действий при локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на электросетях. Заниматься специалисты будут ликвидацией аварий и восстановлением энергоснабжения в кратчайшие сроки, предотвращением развития технологических нарушений, аварийно-спасательными работами при ЧС на электросетевых объектах, оказанием первой помощи пострадавшим, проведением поисково-спасательных работ и эвакуация пострадавших из зоны ЧС.

Работа ведётся по инициативе губернатора Игоря Рудени и направлена на повышение надёжности энергоснабжения жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU