2019-03-28T12:19:48+03:00
Звезды

На конкурс "Красная книга глазами детей" поступило более 500 работ от юных жителей Тверской области

Голосование продлится до 1 апреля 2019 года включительно
Виктория ФОМИНА
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Участие в нем приняли более 500 ребятУчастие в нем приняли более 500 ребятФото: Денис ПУНЕГОВ
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Жители Верхневолжья могут проголосовать за победителя творческого конкурса рисунка "Красная книга Тверской области глазами детей. Сохраним исчезающие виды". Конкурс был объявлен Минприроды региона. Участие в нем приняли более 500 ребят.

Финалистов определят в трёх возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет.

Лучшие работы оценивала конкурсная комиссия, в которую вошли представители Тверского художественного колледжа имени Венецианова, областной станции юных натуралистов, общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области, кафедры физической географии и экологии Тверского государственного университета, областной библиотеки имени Горького.

Голосование продлится до 1 апреля 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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