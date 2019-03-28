На конкурс "Красная книга глазами детей" поступило более 500 работ от юных жителей Тверской области
Жители Верхневолжья могут проголосовать за победителя творческого конкурса рисунка "Красная книга Тверской области глазами детей. Сохраним исчезающие виды". Конкурс был объявлен Минприроды региона. Участие в нем приняли более 500 ребят.
Финалистов определят в трёх возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет.
Лучшие работы оценивала конкурсная комиссия, в которую вошли представители Тверского художественного колледжа имени Венецианова, областной станции юных натуралистов, общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области, кафедры физической географии и экологии Тверского государственного университета, областной библиотеки имени Горького.
Голосование продлится до 1 апреля 2019 года включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU