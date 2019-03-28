2019-03-28T11:57:14+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» стал площадкой для обмена опытом

В ООО «Тверь Водоканал» приехали представители водоканалов Калининграда и Химок Московской области. Их заинтересовала эксклюзивная разработка тверского водоканала – мобильное приложение и опыт ее использования.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"
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Напомним, мобильное приложение «Тверь Водоканал Услуги» было разработано и запущено в эксплуатацию в 2016 году. Тверской водоканал стал одним из первых предприятий в сфере ЖКХ, реализовавших подобный проект. С тех пор мобильное приложение постоянно совершенствуется, в нем появляются новые возможности для потребителей.

«Если раньше через мобильное приложение мы могли принять только заявки на установку, замену и поверку счетчиков, то теперь это и довольно большой перечень внутриквартирных сантехнических услуг. В перспективе мы хотим предоставить пользователям возможность передавать показания приборов учета и оплачивать услуги через приложение», - говорит и.о. заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Тверь Водоканал» Юлия Сорокина.

В свою очередь гости из Калининграда и Химок поделились своим опытом установки приборов учета с дистанционной передачей данных.Он заинтересовал тверских специалистов, поскольку позволяет упорядочить взаимодействие ресурсоснабжающей организации с управляющими компаниями и крупными потребителями в вопросах учета потребленного ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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