Автомобилистка погибла при столкновении с "КАМАЗом" в Тверской области
Подробности ДТП устанавливаются
"КАМАЗ" после удара съехал в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области утром в четверг, 28 марта, произошла авария на 15 км автодороги Конаково-Дулово-Высоково Конаковского района. Автомобиль "Пежо-206" там столкнулся с "КАМАЗом".
По предварительным данным, легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения. Женщина-водитель не справилась с управлением, зацепив обочину.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что автомобилистка погибла на месте аварии.
Вместе с ней в автомобиле ехала 14-летняя девушка. Она была пристегнута ремнем безопасности. От удара в машине сработали подушки безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU