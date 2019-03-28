Автомобилистка погибла при столкновении с "КАМАЗом" в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-28T11:48:38+03:00

"КАМАЗ" после удара съехал в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Тверской области утром в четверг, 28 марта, произошла авария на 15 км автодороги Конаково-Дулово-Высоково Конаковского района. Автомобиль "Пежо-206" там столкнулся с "КАМАЗом".

По предварительным данным, легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения. Женщина-водитель не справилась с управлением, зацепив обочину.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что автомобилистка погибла на месте аварии.

Вместе с ней в автомобиле ехала 14-летняя девушка. Она была пристегнута ремнем безопасности. От удара в машине сработали подушки безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU