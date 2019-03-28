Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-28T11:38:21+03:00

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В Тверской области в деревне Коноплино Молоковского района загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре спасатели получили 27 марта около 18:00.

В УМЧС России по Тверской области сообщили, что в результате пожара огнём уничтожена кровля и были повреждены стены по всей площади здания.

Во время пожара погиб 49-летний мужчина, собственник дома. Его тело нашли пожарные во время разбора завалов.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении в нетрезвом виде. Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU