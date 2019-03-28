В Твери женщина получила травмы в результате аварии

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-28T11:23:10+03:00

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В среду, 27 марта, в Твери произошло ДТП, в котором легкие травмы получила 30-летний женщина. Авария случилась на проспекте Калинина в районе дома №8, около 20.49. Известно, что на регулируемом перекрестке столкнулись ВАЗ 2113 и Huindai Solaris. В связи с тем, что водители дают противоречивые показания, и перекладывают ответственность друг на друга, материал был направлен на административное расследование.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в ДТП пострадала 30-летняя пассажирка отечественной легковушки. Медики осмотрели потерпевшую на месте аварии, а от госпитализация она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU