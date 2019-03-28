В Твери женщина получила травмы в результате аварии
От госпитализация потерпевшая отказалась
Женщина отказалась ехать в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:
В среду, 27 марта, в Твери произошло ДТП, в котором легкие травмы получила 30-летний женщина. Авария случилась на проспекте Калинина в районе дома №8, около 20.49. Известно, что на регулируемом перекрестке столкнулись ВАЗ 2113 и Huindai Solaris. В связи с тем, что водители дают противоречивые показания, и перекладывают ответственность друг на друга, материал был направлен на административное расследование.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в ДТП пострадала 30-летняя пассажирка отечественной легковушки. Медики осмотрели потерпевшую на месте аварии, а от госпитализация она отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU