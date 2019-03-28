2019-03-28T11:05:07+03:00
Общество

Учебные сборы для молодых поисковиков пройдут в апреле в Тверской области

Учебная программа подготовлена в рамках проекта «Ржевский выступ»
Виктория ФОМИНА
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В Тверской области пройдут учебные сборы «К Поиску Готов!» по итогам курса молодого поисковика в рамках межрегионального поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ».

Соберутся молодые и начинающие поисковики с 26 по 28 апреля на территории Холмецкого сельского поселения Оленинского района. Сборы будут проходить в форме полевой практики и итоговых испытаний для отработки полученных навыков.

Участники закрепят знания по военной археологии, антропологии и антропометрии, документированию поисковых работ, использованию поискового оборудования, пройдут военными тропами в форме РККА. А также познакомятся с историческими событиями, произошедшими на северо-западной окраине Ржевского выступа, проектами поискового движения России. Подготовят для поисковиков культурную и военно-спортивную программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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