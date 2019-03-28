Следователи СК назвали причину смерти 27-летнего жителя Твери

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-28T10:56:10+03:00

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Следователи СК возбудили уголовное дело об «Убийстве» после смерти 27-летнего жителя Твери. Молодого человека с 16 марта искали следователи и криминалисты Следственного комитета, сотрудники УМВД, МЧС, Росгвардии и волонтеры. Нашли его погибшим в заброшенном здании, расположенном в Московском районе. На Теле мужчины были обнаружены множественные телесные повреждения.

- Была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что причиной смерти мужчины явилась сочетанная травма головы и конечностей тела,- сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тверской области.

Поскольку тело было найдено в значительном отдалении от жилого сектора, а погибший не имел заболеваний, которые могли бы обусловить его скоропостижную смерть, у следствия имеются основания полагать, что в отношении него было совершено преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU