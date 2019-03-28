В Твери сгорел деревянный дом, в котором жила многодетная семья

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-28T18:17:06+03:00

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В Твери 26 марта произошел пожар в двухкомнатной квартире деревянного дома, в котором жила многодетная семья. На месте происшествия вместе со спасателями работала бригада специалистов социальной защиты. Семье была оказана консультативная помощь психолога.

В администрации города сообщили, что жителям была оказана вся необходимая поддержка. Помимо выплаты материальной помощи семье выделены две комнаты в общежитии. Также принято решение о выделении пострадавшим необходимых предметов быта и продуктовых наборов.

Вместе с мамой с сгоревшем доме жили трое несовершеннолетних детей, еще двое старших, совершеннолетних, жили отдельно. Вопрос дальнейшего сопровождения семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, взят на особый контроль органами социальной защиты населения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU