В Твери сгорел деревянный дом, в котором жила многодетная семья
В Твери 26 марта произошел пожар в двухкомнатной квартире деревянного дома, в котором жила многодетная семья. На месте происшествия вместе со спасателями работала бригада специалистов социальной защиты. Семье была оказана консультативная помощь психолога.
В администрации города сообщили, что жителям была оказана вся необходимая поддержка. Помимо выплаты материальной помощи семье выделены две комнаты в общежитии. Также принято решение о выделении пострадавшим необходимых предметов быта и продуктовых наборов.
Вместе с мамой с сгоревшем доме жили трое несовершеннолетних детей, еще двое старших, совершеннолетних, жили отдельно. Вопрос дальнейшего сопровождения семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, взят на особый контроль органами социальной защиты населения региона.
ИСТОЧНИК KP.RU