Девушка и женщина пострадали в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-28T09:46:39+03:00

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В среду, 27 марта, в Твери произошла авария, в результате которой пострадали две женщины. Дорожное происшествие случилось около 21.44 на проспекте Чайковского в районе дома № 84. Неизвестный водитель выезжая с прилегающей территории создал помеху в движении Reno Logan, в результате чего 21-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии помощь понадобилась 18-летней девушке, и 31-летней женщине. Потерпевшим врачи оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU