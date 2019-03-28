2019-03-28T10:01:41+03:00
Происшествия

Мужчина утонул в Волге в Тверской области

Погибший вышел на лёд и провалился под воду
Виктория ФОМИНА
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Спасатели предостерегают людей от выхода на лёдСпасатели предостерегают людей от выхода на лёдФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области в акватории Волги утонул мужчина. Трагедия произошла 27 марта в Ржевском районе. Погибшего из воды извлекли сотрудники пожарно-спасательного отряда. Тело было передано полицейским.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что на место происшествия работали оперативная группа Ржевского ПСГ, пожарно-спасательный отряд города Ржев, сотрудники полиции. Обстоятельства гибели мужчины уточняются.

Напомним, 26 марта под лёд в Конаковском районе провалились три рыбака. Мужчин благополучно вытащили на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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