2019-03-28T09:21:39+03:00
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись в центре Твери

Из-за массовой аварии транспорт попал в большую пробку
Виктория ФОМИНА
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Некоторые очевидцы говорят, что была не одна большая авария, а две маленьких на одном месте Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь/ Антон КудряшовНекоторые очевидцы говорят, что была не одна большая авария, а две маленьких на одном месте Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь/ Антон Кудряшов
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В центре Твери вечером в среду, 27 марта, столкнулись сразу пять машин, среди которых были иномарки "Opel", "Renault", "Mazda" и одна маршрутка. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 возле выезда с парковки торгового центра «Олимп».

Из-за аварии движение по Тверскому проспекту в сторону Заволжского района было сильно затруднено. Очевидцы рассказали, что стоял транспортный поток, начиная от площади Капошвара.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Подробности столкновения и виновник выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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