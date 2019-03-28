Пять автомобилей столкнулись в центре Твери
Из-за массовой аварии транспорт попал в большую пробку
Некоторые очевидцы говорят, что была не одна большая авария, а две маленьких на одном месте Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь/ Антон Кудряшов
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В центре Твери вечером в среду, 27 марта, столкнулись сразу пять машин, среди которых были иномарки "Opel", "Renault", "Mazda" и одна маршрутка. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 возле выезда с парковки торгового центра «Олимп».
Из-за аварии движение по Тверскому проспекту в сторону Заволжского района было сильно затруднено. Очевидцы рассказали, что стоял транспортный поток, начиная от площади Капошвара.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
Подробности столкновения и виновник выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU