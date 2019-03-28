2019-03-28T08:54:27+03:00
Политика

На следующей неделе в Тверской области стартует весенняя призывная кампания

1 апреля молодых людей начнут призывать на срочную службу
Виктория ФОМИНА
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На службу из Тверской области всего отправятся 1000-1300 юношейНа службу из Тверской области всего отправятся 1000-1300 юношейФото: Влад КОМЯКОВ
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В Тверском военкомате 27 и 28 марта проходят инструкторско-методический сбор по подготовке к проведению призывной кампании. Весенний призыв начнется 1 апреля и будет идти до июля текущего года.

Первая отправка новобранцев из Верхневолжья запланирована уже на середину апреля. На службу из Тверской области всего отправятся 1000-1300 юношей.

К началу призыва на базе регионального отделения ДОСААФ ряд новобранцев будут подготовлены по различным специальностям для работы на военной технике во время прохождения службы.

Кроме того, в Тверской области весной пройдет традиционный «День призывника». Старшеклассникам из районов Верхневолжья покажут военную технику и образцы вооружения, а также проведут экскурсию по одной из войсковых частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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