На следующей неделе в Тверской области стартует весенняя призывная кампания

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-28T08:54:27+03:00

На службу из Тверской области всего отправятся 1000-1300 юношей Фото: Влад КОМЯКОВ

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В Тверском военкомате 27 и 28 марта проходят инструкторско-методический сбор по подготовке к проведению призывной кампании. Весенний призыв начнется 1 апреля и будет идти до июля текущего года.

Первая отправка новобранцев из Верхневолжья запланирована уже на середину апреля. На службу из Тверской области всего отправятся 1000-1300 юношей.

К началу призыва на базе регионального отделения ДОСААФ ряд новобранцев будут подготовлены по различным специальностям для работы на военной технике во время прохождения службы.

Кроме того, в Тверской области весной пройдет традиционный «День призывника». Старшеклассникам из районов Верхневолжья покажут военную технику и образцы вооружения, а также проведут экскурсию по одной из войсковых частей.

ИСТОЧНИК KP.RU