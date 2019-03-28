Более 100 участков дорог в Твери находятся на гарантийном обслуживании

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-28T08:17:35+03:00

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107 объектов улично-дорожной сети в Твери находятся на гарантийном обслуживании. Проверку качества выполненных работ проводят специалисты департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города.

Так, например, на Новом мосту через Волгу началось разрушение в районе межрельсового пространства. Подрядная организация, которая делала ремонт, получит предписание об устранении дефекта. Также брак, который оперативно должен ликвидировать подрядчик, был обнаружен на Краснофлотской набережной.

В администрации Твери рассказали, что в целом по результатам обследования объектов, находящихся на гарантийном обслуживании, объем выявленных разрушений дорожного полотна не достигает даже 1%. Все дефекты ликвидируют горячим асфальтобетоном. Повторная проверка пройдет в апреле.

Также в Твери продолжается аварийно-ямочный ремонт с применением горячего асфальтобетона. Работы в настоящее время проходят на дорогах Заволжского района. Всего до конца марта планируется отремонтировать порядка 2 500 – 3 000 квадратных метров дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU