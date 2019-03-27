Спасатели эвакуировали 10 человек во время пожара в здании Тверского мясокомбината

27 Март 23:57 2019-03-27T23:57:32+03:00

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В Твери поздно вечером 27 марта загорелось здание мясокомбината, которое находится на улице Коминтерна. Возгорание произошло на третьем этаже, сработала пожарная сигнализация.

В УМЧС России по Тверской области сообщили, что из здания были оперативно эвакуированы 10 человек – все работники предприятия.

В 23:27 сообщили о локализации пожара на площади 15 квадратных метров, а в 23:31 была объявлена ликвидация открытого горения.

Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают спецслужбы.

ИСТОЧНИК KP.RU