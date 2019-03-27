2019-03-27T23:57:32+03:00
Происшествия

Спасатели эвакуировали 10 человек во время пожара в здании Тверского мясокомбината

Причина возгорания устанавливается
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
На месте происшествия работают спецслужбы.На месте происшествия работают спецслужбы.Фото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Твери поздно вечером 27 марта загорелось здание мясокомбината, которое находится на улице Коминтерна. Возгорание произошло на третьем этаже, сработала пожарная сигнализация.

В УМЧС России по Тверской области сообщили, что из здания были оперативно эвакуированы 10 человек – все работники предприятия.

В 23:27 сообщили о локализации пожара на площади 15 квадратных метров, а в 23:31 была объявлена ликвидация открытого горения.

Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают спецслужбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выставка работ художника Владимира Филиппова откроется в Твери
На Баховском фестивале в Твери прозвучит музыка "Итальянской Европы"
"Золотую маску", талисман празднования Дня театра в Тверской области, передали в Вышний Волочек
Пьяная женщина ударила ножом свою дочь в Твери
Автоинспекторы остановили в Твери иномарку с номерами от "ВАЗа"
Больше 800 тысяч рублей задолжало своим работникам коммунальное муниципальное предприятие в Тверской области
Цены на бензин в Тверской области продолжают расти
Самую красивую и талантливую узницу выбрали в исправительной колонии Вышнего Волочка Тверской области
В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в дачной краже
В этом году отремонтируют дороги к строящемуся мемориалу советскому солдату в Ржеве Тверской области
ГИБДД предупреждает водителей Тверской области о гололёде
На одной сцене и в одном зале собрались представители всех профессиональных театров Тверской области
44 единицы спецтехники для лесной отрасли закупят в Тверской области
Штраф заплатит еще один житель Твери за то, что не сообщил о своем приятеле-террористе
17-летняя девушка пропала в Твери
Молодого человека задержали за насилие над ребенком на детской площадке в Твери
За три дня на дорогах Тверской области полицейские задержали 50 пьяных водителей