2019-03-27T22:54:40+03:00
Звезды

Выставка работ художника Владимира Филиппова откроется в Твери

Она посвящена будням русской деревни
Ирина ТАРАСОВА
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4 апреля в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной состоится открытие выставки «На родной земле». Экспозиция составлена из произведений известного живописца, члена Союза художников России Владимира Филиппова. Он родился в Вышнем Волочке, в начале своего творческого пути занимался в мастерских расположенной неподалеку Академической дачи имени И.Е. Репина, а впоследствии сам руководил ей.

Творчество Владимира Филиппова всегда было связано с родной землей. Основная тема его работ – жизнь деревни и простых деревенских людей, а также величественная красота русской природы. Его пейзажи и натюрморты были представлены на многочисленных выставках не только в Твери, но и в других городах. Они украшают многие экспозиции музеев и частные собрания – как российские, так и зарубежные. Заслуги художника в сфере искусства были отмечены премией губернатора Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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