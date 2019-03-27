На Баховском фестивале в Твери прозвучит музыка "Итальянской Европы"
Начало в 18.30
Перед зрителями выступит ансамбль «GNESSIN BAROQUE». Фото: Тверская филармония
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XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха продолжается в Твери.
1 апреля в Тверской областной академической филармониив рамках фестиваля пройдет концертная программа «Итальянская Европа».
Перед зрителями выступит ансамбль «GNESSIN BAROQUE» в составе: профессор МГК им. П.И. Чайковского Ольга Мартынова (клавесин), доцент МГК им. П.И. Чайковского Марина Катаржнова (барочная скрипка), Август Крепак (барочная виолончель).
В программе прозвучат произведения И.С. Баха, А. Вивальди, А. Страделла и др.
Начало в 18.30.
ИСТОЧНИК KP.RU