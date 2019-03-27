2019-03-27T22:32:11+03:00
Звезды

На Баховском фестивале в Твери прозвучит музыка "Итальянской Европы"

Начало в 18.30
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Перед зрителями выступит ансамбль «GNESSIN BAROQUE». Фото: Тверская филармонияПеред зрителями выступит ансамбль «GNESSIN BAROQUE». Фото: Тверская филармония
Изменить размер текста:

XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха продолжается в Твери.

1 апреля в Тверской областной академической филармониив рамках фестиваля пройдет концертная программа «Итальянская Европа».

Перед зрителями выступит ансамбль «GNESSIN BAROQUE» в составе: профессор МГК им. П.И. Чайковского Ольга Мартынова (клавесин), доцент МГК им. П.И. Чайковского Марина Катаржнова (барочная скрипка), Август Крепак (барочная виолончель).

В программе прозвучат произведения И.С. Баха, А. Вивальди, А. Страделла и др.

Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Золотую маску", талисман празднования Дня театра в Тверской области, передали в Вышний Волочек
Пьяная женщина ударила ножом свою дочь в Твери
Автоинспекторы остановили в Твери иномарку с номерами от "ВАЗа"
Больше 800 тысяч рублей задолжало своим работникам коммунальное муниципальное предприятие в Тверской области
Цены на бензин в Тверской области продолжают расти
Самую красивую и талантливую узницу выбрали в исправительной колонии Вышнего Волочка Тверской области
В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в дачной краже
В этом году отремонтируют дороги к строящемуся мемориалу советскому солдату в Ржеве Тверской области
ГИБДД предупреждает водителей Тверской области о гололёде
На одной сцене и в одном зале собрались представители всех профессиональных театров Тверской области
44 единицы спецтехники для лесной отрасли закупят в Тверской области
Штраф заплатит еще один житель Твери за то, что не сообщил о своем приятеле-террористе
17-летняя девушка пропала в Твери
Молодого человека задержали за насилие над ребенком на детской площадке в Твери
За три дня на дорогах Тверской области полицейские задержали 50 пьяных водителей