На Баховском фестивале в Твери прозвучит музыка "Итальянской Европы"

СЕГОДНЯ 22:27 2019-03-27T22:32:11+03:00

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XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха продолжается в Твери.

1 апреля в Тверской областной академической филармониив рамках фестиваля пройдет концертная программа «Итальянская Европа».

Перед зрителями выступит ансамбль «GNESSIN BAROQUE» в составе: профессор МГК им. П.И. Чайковского Ольга Мартынова (клавесин), доцент МГК им. П.И. Чайковского Марина Катаржнова (барочная скрипка), Август Крепак (барочная виолончель).

В программе прозвучат произведения И.С. Баха, А. Вивальди, А. Страделла и др.

Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU