2019-03-27T21:55:08+03:00
Звезды

"Золотую маску", талисман празднования Дня театра в Тверской области, передали в Вышний Волочек

В следующем году праздник пройдет там
Ирина ТАРАСОВА
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Талисман празднования Дня театра передали Вышнему ВолочкуТалисман празднования Дня театра передали Вышнему ВолочкуФото: Ирина ТАРАСОВА
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Два часа песен, танцев, отрывков из спектаклей, умопомрачительных костюмов, шуток и поздравлений. Именно так 27 мая в Тверском театре драмы отмечали профессиональный праздник все тех, кто причастен к театру.

Надо отметить, что так масштабно в Тверской области День театра отметили впервые, ведь на одной сцене собрались несколько профессиональных театров региона.

Завершился праздник передачей своеобразной эстафеты, талисмана празднования - символичной "Золотой маски" драматическому театру Вышнего Волочка.

- Праздник сегодня по настроению - это почти что День рождения или Новый год. Поэтому очень хочется, чтобы он стал традиционным. И потому ключ этого праздника, эту "Золотую маску" мы вручаем директору Вышневолоцкого драматического театра. Мы не знаем в курсе ли он или сегодня это стало для него сюрпризом. Но в следующем году в День театра встречаемся в Вышнем Волочке! - отметил со сцены ведущий мастер сцены Тверского театра драмы Тарас Кузьмин.

А в это время

В Твери пытались понять феномен любви к театру.

День Театра, плюс Год Театра - это просто какое-то необыкновенное космическое явление. А феномен любви к театру... В чем он заключается? И можно ли его разгадать? Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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