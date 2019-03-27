2019-03-27T18:34:48+03:00
Общество

Автоинспекторы остановили в Твери иномарку с номерами от "ВАЗа"

Водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД
Виктория ФОМИНА
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"Красивые" номера водитель снял со своей же отечественной легковушки Фото: УГИБДД России по Тверской области"Красивые" номера водитель снял со своей же отечественной легковушки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери днем 27 марта камеры центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России зафиксировали автомобиль «Тойота Камри», на котором были установлены подложные регистрационные номера. Задержать иномарку выехал личный состав.

Наряд ДПС остановил автомобиль возле дома №5А по Волоколамскому проспекту. Во время проверки было установлено, что регистрационные номера сняты с «ВАЗа-21063».

28-летний водитель иномарки рассказал, что ему захотелось установить более «красивые», на его взгляд, номера с тремя семерками. Для этого он купил «ВАЗ» и перевесил номера, но не зарегистрировал свои действия в Госавтоинспекции.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что номера с иномарки были изъяты, а в отношении водителя составлен административный материал. Грозит мужчине лишение водительских прав до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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