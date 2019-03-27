2019-03-27T18:04:46+03:00
Общество

Больше 800 тысяч рублей задолжало своим работникам коммунальное муниципальное предприятие в Тверской области

Виктория ТУШКОВА
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Прокуратура будет контролировать погашение долга перед сотрудниками предприятия.Прокуратура будет контролировать погашение долга перед сотрудниками предприятия.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Проверку соблюдения трудовых прав работников МУП "Коммунальное хозяйство города Зубцова" организовала районная прокуратура по обращениям самих работников предприятия. Было установлено, что предприятие не выплачивала им зарплату в полном размере и задолжало 833 тысяч рублей.

- В целях восстановления прав граждан в суд подано 83 исковых заявления. По 62 искам на общую сумму 672 тысячи рублей требования прокуратуры удовлетворены, остальные находятся в стадии рассмотрения. В связи с нарушением законодательства, регламентирующего порядок и сроки выплаты зарплаты в адрес директора предприятия внесено представление, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

МУП, как юридическое лицо, и его руководитель оштрафованы на 30 и 10 тысяч рублей соответственно. Погашение задолженности перед работниками находится на контроле в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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