2019-03-27T17:53:27+03:00
Общество

Самую красивую и талантливую узницу выбрали в исправительной колонии Вышнего Волочка Тверской области

Конкурс «Мисс Северная Венеция» среди осуждённых женщин ИК№5 проводится ежегодно с начала 2000-х годов
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Финалистки конкурса "Мисс Северная Венеция". Фото: УФСИН России по Тверской области.Финалистки конкурса "Мисс Северная Венеция". Фото: УФСИН России по Тверской области.
Изменить размер текста:

В борьбе за почётное звание участницам предстояло пройти несколько испытаний: рассказать о себе в конкурсе «Визитная карточка», дать интервью, показать «Домашнее задание» и продефилировать в бальном платье. У каждой красавицы были свои болельщики, которые поддерживали их аплодисментами, плакатами, приветственными «кричалками».

- Принимая решение, жюри долго совещалось, поскольку все участницы показали интересные выступления. В итоге «Мисс Северная Венеция» стала осуждённая отряда № 7 Ника Нагорнова, кроме того, были названы «Вице-мисс», «Мисс Оригинальность», «Мисс Скромность», «Мисс Грация», «Мисс Очарование» и «Мисс зрительских симпатий», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяная женщина ударила ножом свою дочь в Твери
Автоинспекторы остановили в Твери иномарку с номерами от "ВАЗа"
Больше 800 тысяч рублей задолжало своим работникам коммунальное муниципальное предприятие в Тверской области
Цены на бензин в Тверской области продолжают расти
В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в дачной краже
В этом году отремонтируют дороги к строящемуся мемориалу советскому солдату в Ржеве Тверской области
ГИБДД предупреждает водителей Тверской области о гололёде
На одной сцене и в одном зале собрались представители всех профессиональных театров Тверской области
44 единицы спецтехники для лесной отрасли закупят в Тверской области
Штраф заплатит еще один житель Твери за то, что не сообщил о своем приятеле-террористе
17-летняя девушка пропала в Твери
Молодого человека задержали за насилие над ребенком на детской площадке в Твери
За три дня на дорогах Тверской области полицейские задержали 50 пьяных водителей