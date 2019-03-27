Самую красивую и талантливую узницу выбрали в исправительной колонии Вышнего Волочка Тверской области

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-27T17:53:27+03:00

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В борьбе за почётное звание участницам предстояло пройти несколько испытаний: рассказать о себе в конкурсе «Визитная карточка», дать интервью, показать «Домашнее задание» и продефилировать в бальном платье. У каждой красавицы были свои болельщики, которые поддерживали их аплодисментами, плакатами, приветственными «кричалками».

- Принимая решение, жюри долго совещалось, поскольку все участницы показали интересные выступления. В итоге «Мисс Северная Венеция» стала осуждённая отряда № 7 Ника Нагорнова, кроме того, были названы «Вице-мисс», «Мисс Оригинальность», «Мисс Скромность», «Мисс Грация», «Мисс Очарование» и «Мисс зрительских симпатий», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU