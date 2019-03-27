В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в дачной краже

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-27T17:35:55+03:00

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В полицию Зубцова Тверской области с заявлением о краже обратился 38-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его дачные дом, откуда украл строительный фен и тепловую пушку. Прибывшие на место преступления силовики опросили соседей и свидетей, а также обследовали возможные места сбыта краденного. Были обнаружены на месте преступления и следы от обуви, а также рук злоумышленника. Спустя время был задержан и подозреваемый. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина признался в преступлении и вернул чужое имущество.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана в судебном порядке, мужчина может отправиться в тюрьмы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU